رزيق يستقبل الوفود المشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الثلاثاء، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، عدة وفود وعلى رأسها وزراء و رؤساء دول للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية المنظم بالجزائر العاصمة.

حيث استقبل رزق كلاً من جورج إلومبي، الرئيس المنتخب الجديد للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وأوراماه بينيديكت، الرئيس الحالي للبنك.

وخلال اللقاء، جدّد الوزير ترحيبه بالرئيس الحالي والرئيس المنتخب للبنك، متمنياً لهما وللوفد المرافق مشاركة موفقة. في هذا الحدث القاري الهام، بما يعزز الرؤية الإفريقية المشتركة لبناء اقتصاد متكامل ومستدام.

كما استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير الدولة للتعاونيات بجمهورية أوغندا، فريدريك نغوبي غومي. حيث تم الاستقبال في إطار يعكس متانة العلاقات التي تجمع الجزائر بجمهورية أوغندا. والحرص المشترك على توطيد جسور التواصل بين البلدين ضمن الفضاء الإفريقي.

وفي ختام هذا اللقاء، جدد الوزير ترحيبه بضيف الجزائر والوفد المرافق له، متمنياً لهم إقامة طيبة ومشاركة موفقة في هذا الحدث القاري الهام.

وفي ذات السياق استقبل كمال رزيق، وزير الدولة وزير التجارة والتزويد والاستهلاك بجمهورية الكونغو، كلود ألفونس نسيلو. الذي يزور الجزائر على رأس وفد هام للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية المنظم بالجزائر العاصمة.

وخلال اللقاء تناول الوزيرين أهمية الحدث الاقتصادي القاري الذي تستضيفه الجزائر، باعتباره فضاءً استراتيجياً لتعزيز الشراكات الإفريقية. وتبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية، وتكريس اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.

وفي الختام جدّد الوزير ترحيبه بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، متمنياً لهم مشاركة ناجحة وإقامة طيبة بالجزائر.

