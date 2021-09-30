رزيق يستقبل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شباب الطيب.

وحسب بيان الوزارة، قفد تناول اللقاء آليات تحسين أداء غرف التجارة المتواجدين عبر كامل القطر الوطني وتكييف نشاطها مع الوضعية الاقتصادية الراهنة خاصة من ناحيتي التمويل والتسيير.

كما تم التأكيد على ضرورة ابراز الدور الهام لمجالس الأعمال واسهامها في تقوية علاقات الشراكة مع المستثمرين الأجانب مع الحرص التام على تقديم كامل الدعم والمرافقة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير