رزيق يستقبل سفير جمهورية النمسا

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية النمسا بالجزائر، فولفغانغ سبادينغر.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها. لا سيما في مجال ترقية المبادلات التجارية. وتشجيع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والنمساويين.

كما تناول الطرفان الآفاق المتاحة لتوسيع حضور المنتجات الجزائرية في السوق النمساوية. واستغلال الإمكانات التي يزخر بها البلدان بما يخدم المصالح المشتركة. مع التأكيد على أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي الثنائي.