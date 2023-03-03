رزيق يستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية البرتغالي

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمدير التنفيذي بالنيابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هاني سالم سنبل. وكاتب الدولة المكلف بالتدويل لدى وزير الشؤون الخارجية البرتغالي برناردو إيفو كروز.

حسبما أفاد به اليوم بيان للوزارة، فقد تناولت اللقاءات محادثات تتعلق بسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار.

كما تطرق وزير التجارة في لقاءه مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، إلى سبل ترقية آليات دعم التجارة البينية و الإقليمية. خاصة فيما يتعلق بالأسواق العربية والإفريقية. أين أكد على المحاور الكبرى الاستراتيجية الحكومة في مجال التجارة الخارجية. التي تعتمد على تنويع الصادرات خارج المحروقات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد هاني سالم، على متانة التعاون مع الجزائر و جاهزية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومرافقة كل المشاريع المقدمة من قبل الجزائر.

كما تطرق رزيق في لقاءه بكاتب الدولة البرتغالي برناردو إيفو كروز إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وسبل تعزيزها في مجال التجارة. وكان كاتب الدولة المكلف بالتدويل لدى وزير الشؤون الخارجية البرتغالي, مرفوقا خلال اللقاء. بسفير جمهورية البرتغال بالجزائر لويس دي البكارك فيرلوزو.