رزيق يستقبل لجنة التحقيق في فيديو تاجر الشلف.. النتائج الأولية للتحقيق تثبت عدم صدق الشكوى

استقبل منذ قليل وزير التجارة كمال رزيق لجنة التحقيق التي اوفدتها الوزارة الى ولاية الشلف بعد فيديو التاجر.
ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك ان اللحنة يرأسها المفتش العام التي تم إيفادها صبيحة اليوم لولاية الشلف كما سلف وتم الإعلان عنه يوم الجمعة بناء على شكوى وطلب تدخل من قبل تاجر من ولاية الشلف.
وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع المصالح الولائية تحت اشراف والي الولاية بالاستماع لجميع المعنيين وكل الأطراف حتى التاجر صاحب السجل التجاري وأخاه الذي سجل فيديو النداء للسيد الوزير.
حيث إستمع الوزير للنتائج الأولية للتحقيق والتي أبرزت عدم صدق الشكوى وسيتم نشر باقي التفاصيل في اليومين القادمين.
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