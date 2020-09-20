رزيق يستقبل لجنة التحقيق في فيديو تاجر الشلف.. النتائج الأولية للتحقيق تثبت عدم صدق الشكوى

استقبل منذ قليل وزير التجارة كمال رزيق لجنة التحقيق التي اوفدتها الوزارة الى ولاية الشلف بعد فيديو التاجر.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك ان اللحنة يرأسها المفتش العام التي تم إيفادها صبيحة اليوم لولاية الشلف كما سلف وتم الإعلان عنه يوم الجمعة بناء على شكوى وطلب تدخل من قبل تاجر من ولاية الشلف.

وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع المصالح الولائية تحت اشراف والي الولاية بالاستماع لجميع المعنيين وكل الأطراف حتى التاجر صاحب السجل التجاري وأخاه الذي سجل فيديو النداء للسيد الوزير.

حيث إستمع الوزير للنتائج الأولية للتحقيق والتي أبرزت عدم صدق الشكوى وسيتم نشر باقي التفاصيل في اليومين القادمين.