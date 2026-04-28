 رزيق يستقبل مستشار الرئيس الروسي المكلف بالتعاون الدولي في مجال النقل

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مستشار الرئيس الروسي المكلف بالتعاون الدولي في مجال النقل، إيغور ليفيتين.

ووحسب بيان للوازرة، يدخل هذا الاستقبال في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول الروسي إلى الجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وروسيا.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية، كما تباحثا سبل تطوير التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية. خاصة ما يتعلق بعمليات التصدير، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين.