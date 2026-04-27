رزيق يستقبل نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الاثنين 27 أفريل 2026، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في مجالات ترقية المبادلات التجارية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين على إقامة شراكات مثمرة، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال. بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتطوير التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.