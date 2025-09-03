رزيق يستقبل وزير التجارة والصناعة الصومالي

إستقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي. وزير التجارة والصناعة لجمهورية الصومال محمود أحمد عدن.

ووضل وزير التجارة والصناعة الصومالي إلى الجزائر على رأس وفد للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF) المنظم بالجزائر العاصمة.

وعلى هامش مراسم الاستقبال أكد الوزيران على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الحدث القاري. باعتباره منصة إستراتيجية لتعزيز المبادلات التجارية، وبناء شراكات إفريقية واعدة.

وفي ختام الاستقبال، رحب الوزير بضيف الجزائر والوفد المرافق له، متمنياً لهم مشاركة مثمرة وإقامة طيبة في الجزائر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور