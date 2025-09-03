رزيق يستقبل وزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، تييري باتريك أكولوزا، وزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى.

ووصل وزير التجارة والصناعة لجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى الجزائر على رأس وفد هام للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي. للتجارة البينية (2025 IATF)، المنظم بالجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

