رزيق يستقبل وفداً عن صندوق النقد الدولي ويشدد “الجزائر تتطلع للتحول إلى قطب إقليمي يربط أوروبا وإفريقيا”

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، وفداً عن صندوق النقد الدولي. يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس. وذلك في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور إطارات من الوزارة، حيث قدم وزير التجارة الخارجية، عرضاً مفصلاً حول واقع وآفاق تطوير قطاع التجارة الخارجية في الجزائر. مستعرضاً الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير النتائج الإيجابية المسجلة في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. من خلال توسيع قاعدة المصدرين الجزائريين وولوج المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة. إلى جانب الجهود المبذولة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

كما تطرق الوزير إلى التطور الملحوظ في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما من خلال ارتفاع عدد المؤسسات المنتجة. التي ساهمت في إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يعزز السيادة الاقتصادية. ويقلص من التبعية للأسواق الخارجية، فضلاً عن مساهمته في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي هذا الإطار شدد الوزير على أن الجزائر تتطلع إلى التحول إلى قطب اقتصادي وتجاري إقليمي يربط بين أوروبا وإفريقيا. مستفيدة من الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتنامية ومن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة. بما يعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق ومصدر للمنتجات والخدمات نحو الأسواق الإفريقية والدولية.

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