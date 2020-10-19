رزيق يسدي تعليمات بضرورة تشديد الرقابة على على الفضاءات والنشاطات التجارية

الوطني
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رزيق يسدي تعليمات بضرورة تشديد الرقابة على على الفضاءات والنشاطات التجارية
بقلم خالد زوبيري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الإثنين، اجتماع تقييمي مع المدراء الولائيين و الجهويين للتجارة.

وجرى هذا الإجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمقر دائرته الوزارية رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وقد أسدى الوزير تعليمات صارمة للسيدات والسادة المدراء، بضرورة تشديد الرقابة على الفضاءات والنشاطات التجارية، فيما تعلق بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي واحترام أصحاب المحلات للتدابير الوقائية من فيروس كورونا،

واتخاذ كافة الإجراءات في حق التجار المخالفين وهذا تحت سلطة ولاة الجمهورية وفق تعليمات السيد الوزير الأول.

كما تناول الاجتماع بعض الملفات المتعلقة بقطاع التجارة من أهمها ملف إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالمنتجات المصنعة محليا.


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