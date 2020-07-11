رزيق يسدي تعليمات بضرورة ضمان التموين بالمواد الأساسية في الولايات تحت الحجر

الوطني
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رزيق يسدي تعليمات بضرورة ضمان التموين بالمواد الأساسية في الولايات تحت الحجر
بقلم م . فيصل

أسدى وزير التجارة كمال رزيق لمدراء التجارة تعليمات بضرورة متابعة وضمان التموين وتنقل السلع والبضائع والمواد الأساسية للمستهلك تحت سلطة السادة ولاة الجمهورية.

كما شدد الوزير على ضرورة  محاربة أي محاولات للمضاربة والتي قد تحدث في هكذا ظرف وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.

كما امر كمال رزيق بمواصلة عمليات الرقابة فيما يخص إلتزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بالبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية .

وعقد اليوم وزير التجارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي إجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الجهويين والولائيين للتجارة للولايات 29 .


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