رزيق يسدي تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في استحداث أسواق البيع بالتخفيض

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأحد، الاجتماع 8 والأخير للجنة الوطنية لمتابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان.

وقد إستمع رزيق خلال هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد لآخر التحضيرات لشهر رمضان الكريم

ووجه الوزير تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في عمليات إستحداث فضاءات وأسواق البيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر كامل القطر الوطني والمقدرة ب 794 سوق.

كما أكد رزيق على ضرورة الإلتزام بالآجال المحددة مسبقا بالتنسيق مع باقي المصالح على المستوى المحلي.

كما تقدم الوزير مرة أخرى بجزيل الشكر لجمعيات حماية المستهلك على المجهودات الجبارة المبذولة في الميدان.