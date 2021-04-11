رزيق يسدي تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في استحداث أسواق البيع بالتخفيض

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأحد، الاجتماع 8 والأخير للجنة الوطنية لمتابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان.
وقد إستمع رزيق خلال هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد لآخر التحضيرات لشهر رمضان الكريم.
ووجه الوزير تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في عمليات إستحداث فضاءات وأسواق البيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر كامل القطر الوطني والمقدرة ب 794 سوق.
كما أكد رزيق على ضرورة الإلتزام بالآجال المحددة مسبقا بالتنسيق مع باقي المصالح على المستوى المحلي.
كما تقدم الوزير مرة أخرى بجزيل الشكر لجمعيات حماية المستهلك على المجهودات الجبارة المبذولة في الميدان.
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