رزيق يسلم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق،على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل عمليات الاستيراد الموجهة لتلبية. احتياجات السوق الوطنية من الوسائل والتجهيزات الضرورية. لاسيما تلك الموجهة لدعم النشاطات الإنتاجية والخدماتية.

وقد تم خلال هذه المناسبة، تسليم دفعة أولى من وثائق التوطين البنكي لـ 230 متعامل اقتصادي ، على أن يتم استكمال العملية الأسبوع المقبل. من خلال تسليم الوثائق المتبقية لـ 1070 متعامل اقتصادي.