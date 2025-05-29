رزيق يسلّم وثائق التوطين البنكي لمستوردي الموز 

سلمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز.

وأشرف على مراسم التسليم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق.

وبالمناسبة، تم أيضًا تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.

وتم تسليم وثائق التوطين في إطار تسهيل عملياتهم التجارية وضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.