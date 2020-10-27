رزيق يشارك في أشغال الإجتماع المشترك 12 لوزراء التجارة الأفارقة

شارك وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، في أشغال الاجتماع المشترك 12 لوزراء التجارة الأفارقة.

وجرى هذا الإجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث تطرق المشاركون إلى كيفية التحضير لدخول منطقة التبادل التجاري الحر مطلع شهر جانفي المقبل

وقد تناول الاجتماع التشاوري بعض المسائل المتعلقة بالرفع التدريجي للتعريفات الجمركية وكيف يمكن أن تستفيد الجزائر من هذه الخطوة لزيادة حجم مبادلاتها التجارية مع الدول الافريقية.