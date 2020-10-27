رزيق يشارك في أشغال الإجتماع المشترك 12 لوزراء التجارة الأفارقة

الوطني
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رزيق يشارك في أشغال الإجتماع المشترك 12 لوزراء التجارة الأفارقة
بقلم خالد زوبيري

شارك وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، في أشغال الاجتماع المشترك 12 لوزراء التجارة الأفارقة.

وجرى هذا الإجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث تطرق المشاركون إلى كيفية التحضير لدخول منطقة التبادل التجاري الحر مطلع شهر جانفي المقبل

وقد تناول الاجتماع التشاوري بعض المسائل المتعلقة بالرفع التدريجي للتعريفات الجمركية وكيف يمكن أن تستفيد الجزائر من هذه الخطوة لزيادة حجم مبادلاتها التجارية مع الدول الافريقية.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور من اجل تسوية بعض القضايا العالقة على غرار مسألة قواعد المنشأ.


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