رزيق يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

يشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المزمع انعقاده يوم الخميس 05 فيفري 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.

وسيترأس الوزير أشغال هذه الدورة التي تترأسها الجزائر، ، لمناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك على غرار الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقمة العربية في دورتها (35)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وكذا ملفات مرتبطة بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ومن شأن القرارات التي ستنبثق عن هذه الدورة ، دعم مسارات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي.