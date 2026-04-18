رزيق يشارك في أشغال الجمعية العامة العادية الثانية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

شارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم، بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، في فعاليات أشغال الجمعية العامة العادية الثانية لسنة 2026 للمجلس، المنعقدة بـ المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، جرت أشغال هذه الجمعية العامة بحضور عدد من مستشاري رئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة. ومسؤولين عن بعض الهيئات الوطنية، إلى جانب أعضاء المجلس.