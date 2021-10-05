رزيق يشارك في أشغال الدورة الوزارية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

شارك، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الدورة الوزارية الخامسة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” التي تنعقد في الفترة الممتدة بين 3 و7 أكتوبر.

وحسب بيان للوزارة، فإن المحادثات تمحورت حول آليات تطوير قطاع التجارة والتنمية المستدامة في العالم. خاصة مع انتشار فيروس كورونا. كما تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل للسنوات الأربع المقبلة لاسيما ما تعلق بالتنمية الاقتصادية الدولية.

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