رزيق يشارك في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسويسرا

يشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ابتداءً من يوم غد الاثنين في الدورة السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025، بـ قصر الأمم بجنيف سويسرا.

وسيكون المؤتمر تحت موضوع “قرار المستقبل: العمل على التحول الاقتصادي المساهم في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة”. حيث يعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تنظمها الأمم المتحدة كل أربع (04) سنوات. ويجتمع خلاله قادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد من 195 دولة عضو في الأونكتاد. إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية، وخبراء الاقتصاد، والحائزين على جائزة نوبل، وممثلي المجتمع المدني، وبنوك التنمية والمنظمات المالية والتجارية العالمية.

وسيُناقش المشاركون خلال هذه الدورة أهم التحديات الاقتصادية الراهنة والاتجاهات العالمية في مجالات التجارة، والتمويل، والاستثمار، والتكنولوجيا.

