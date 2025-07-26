رزيق يشارك في القمة الأممية لأنظمة الغذاء بأديس أبابا غدا الأحد             

يشارك كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4)، التي ستُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 جويلية 2025.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية. بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة، عادلة، ومرنة. في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي، التغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية.

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