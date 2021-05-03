رزيق يشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية

الوطني
  • -
  • 0
رزيق يشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية
بقلم نسرين محفوف

شارك وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية.

وتمت دراسة تقرير الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية، والذي تم من 29 أفريل إلى 2 ماي.

وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية الخاصة.

وهذا بتطبيق  قوائم العروض التعريفية لتجارة السلع والمسائل العالقة في قواعد المنشأ.

وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع  رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في 13 ديسمبر 2020.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى تقدم المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تشمل الاستثمارات، حقوق الملكية الفكرية، سياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=991702

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com