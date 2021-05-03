رزيق يشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية

شارك وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية.
وتمت دراسة تقرير الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية، والذي تم من 29 أفريل إلى 2 ماي.
وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية الخاصة.
وهذا بتطبيق قوائم العروض التعريفية لتجارة السلع والمسائل العالقة في قواعد المنشأ.
وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في 13 ديسمبر 2020.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى تقدم المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تشمل الاستثمارات، حقوق الملكية الفكرية، سياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية.
التعليقات (0)