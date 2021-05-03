رزيق يشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية

شارك وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية.

وتمت دراسة تقرير الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية، والذي تم من 29 أفريل إلى 2 ماي.

وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية الخاصة.

وهذا بتطبيق قوائم العروض التعريفية لتجارة السلع والمسائل العالقة في قواعد المنشأ.

وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في 13 ديسمبر 2020.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى تقدم المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تشمل الاستثمارات، حقوق الملكية الفكرية، سياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية.