رزيق يشارك في أشغال الإجتماع 11 لوزراء الإتحاد الإفريقي للتجارة

‎شارك وزير التجارة كمال رزيق ،اليوم الأربعاء، في أشغال الإجتماع الحادي عشر لوزراء الاتحاد الافريقي للتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع تطرق الى مجموعة من القضايا التجارية المتعلقة بدخول اتفاقية التبادل التجاري الحر Zlecaf حيز التنفيذ شهر جانفي 2021،

إضافة الى التحديات التي تواجه تطور المبادلات التجارية البينية بين الدول الافريقية المتعلقة أساسا بالحواجز الجمركية .

‎كما ناقش المشاركون سبل اصلاح اقتصادات الدول الافريقية التي تأثرت بفعل انتشار فيروس كورونا ، يضيف البيان.