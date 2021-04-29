رزيق يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة واحترام الإجراءات الوقائية في الفضاءات التجارية

اجتمع وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء التجارة الجهويين والولائيين.

وشدد رزيق خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمليات الرقابية والسهر على احترام الإجراءات الوقائية خاصة في الفضاءات التجارية التي تعرف اكتظاظا مع الشهر الفضيل.

كما أمر الوزير بمضاعفة الحملات التحسيسية لتعزيز الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من تفشي الوباء الذي يعرف منحى تصاعدي في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

هذا وتقدم الوزير في إختتام الإجتماع بأصدق التهاني المسبقة لكل إطارات وموظفي القطاع بمناسبة عيد العمال منوها بكل المجهودات المبذولة في الميدان خاصة خلال شهر رمضان المبارك.