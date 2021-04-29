رزيق يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة واحترام الإجراءات الوقائية في الفضاءات التجارية

اجتمع وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء التجارة الجهويين والولائيين.
وشدد رزيق خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمليات الرقابية والسهر على احترام الإجراءات الوقائية خاصة في الفضاءات التجارية التي تعرف اكتظاظا مع الشهر الفضيل.
كما أمر الوزير بمضاعفة الحملات التحسيسية لتعزيز الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من تفشي الوباء الذي يعرف منحى تصاعدي في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.
هذا وتقدم الوزير في إختتام الإجتماع بأصدق التهاني المسبقة لكل إطارات وموظفي القطاع بمناسبة عيد العمال منوها بكل المجهودات المبذولة في الميدان خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
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