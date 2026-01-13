رزيق يشرف على افتتاح المعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة بوهران

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” لوهران. على افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة.

وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من قبل وزارة التجارة الخارجية الصادرات، مشاركة زهاء 200 مؤسسة انتاجية عمومية وخاصة. تنشط في مجالات مختلفة على غرار صناعة منتجات الحديد و الصلب والأدوية والصناعات الغذائية ومواد البناء والنسيج وغيرها.

ويهدف هذا الحدث الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 16 يناير الجاري -حسب المنظمين- إلى توفير منصة اقتصادية مميزة لإبراز إمكانات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية. والتعريف بجودة وتنوع المنتوج الوطني، وخلق فرص للتعاون والشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. كما يفتح هذا المعرض آفاقا جديدة لتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية خارج المحروقات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور