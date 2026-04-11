رزيق يشرف على انطلاق 35 عملية تصدير

حلّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم السبت، بولاية تيزي وزو، أين سيشرف على إطلاق إشارة انطلاق 35 عملية تصدير انطلاقاً من 13 ولاية.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير، والي الولاية، أبوبكر بوستة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. ونواب الولاية بالبرلمان، إلى جانب السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.

إلى جانب الإشراف على عمليات تصدير أخرى على مستوى الولاية.

كما سيشرف الوزير على افتتاح المعرض الوطني للأجبان والألبان الموجهة للتصدير. المنظّم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.