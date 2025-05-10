رزيق يشرف على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من مستوردي الموز

أشرف اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز.

وحسب بيان الوزارة هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس).

كما تهدف إلى تعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد، وضبط السوق الوطنية إلى غاية إنشاء هيئتين متخصصتين، واحدة تعنى بالاستيراد وأخرى بالتصدير، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة، لرئيس الجمهورية.

وستتواصل عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل لفائدة متعاملين اقتصاديين آخرين، تخص عدد من المنتجات، وذلك إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة الخاصة بالإستيراد .