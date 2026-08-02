رزيق يشرف على ورشة عمل حول المنصة الرقمية لتسيير ومتابعة استيراد الخدمات

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم، على ورشة عمل خصصت لعرض وشرح آليات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات.

وحسب بيان للوزارة، حضر ورشة العمل، ممثلي عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات الخدمات. إلى جانب ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات النقل الجوي والبحري. ومختلف المتدخلين المعنيين بالعملية.

وتندرج هذه الورشة في إطار مواصلة جهود الوزارة الرامية إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات المتعلقة باستيراد الخدمات.

كما شكلت الورشة فرصة لتقديم شروحات تقنية حول كيفية الولوج إلى المنصة واستخدام مختلف وظائفها. لاسيما ما تعلق بإيداع ومتابعة الملفات، وتبادل المعلومات والبيانات، وكذا تتبع مراحل معالجة العمليات.

وبالمناسبة، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أن إطلاق هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار تجسيد رؤية السلطات العليا للبلاد. الرامية إلى بناء إدارة عصرية ورقمية، وتعزيز الشفافية والفعالية في تسيير التجارة الخارجية.