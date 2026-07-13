رزيق يشيد بالنتائج المحققة للمصدرين الجزائريين في المعارض الدولية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الاثنين، اجتماعًا تقييميًا مع المصدّرين الجزائريين المشاركين في مختلف المعارض والتظاهرات الاقتصادية المنظمة بالخارج خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

ويأتي ذلك، في إطار تقييم نتائج المشاركة الجزائرية في هذه الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تشرف الوزارة على تنظيمها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد الوزير بالنتائج التي حققها المصدرون الجزائريون خلال مشاركاتهم الخارجية. مثمنًا مساهمتهم في التعريف بالمنتوج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية. وما أسفرت عنه هذه المشاركات من فتح أسواق جديدة وإبرام عقود وشراكات تجارية واعدة. بما يعكس تنامي تنافسية المنتوج الجزائري وقدرة المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الخارجية.

وأكد رزيق أن هذه النتائج تعكس نجاح المقاربة التي تنتهجها الوزارة في مرافقة المصدرين وتعزيز الصادرات الوطنية. تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وتوسيع انتشار المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

داعيًا المصدرين إلى مواصلة العمل بنفس الديناميكية واستثمار مختلف الفرص التي تتيحها المعارض والتظاهرات الاقتصادية لترسيخ مكانة الصادرات الجزائرية وتنويع وجهاتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ستظل في خدمة المصدرين الجزائريين وتحت تصرفهم. من خلال مواصلة مرافقتهم والإصغاء لانشغالاتهم. وتوفير كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية. بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها.