رزيق يشيد بدور الجالية في الترويج للمنتوج الجزائري ويؤكد مرافقة المبادرات الفردية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الأربعاء، الناشط الجزائري فيصل أوشان، أحد الوجوه الفاعلة في الترويج للمنتجات الوطنية بأوروبا عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشكّل اللقاء فرصة للإشادة بالدور المتنامي الذي تضطلع به الجالية الجزائرية في الخارج في التعريف بالمنتوج الوطني. لا سيما من خلال المبادرات الفردية التي تسهم في إبراز جودة وتنوع المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص قطاعه على مرافقة ودعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز حضور المنتوج الجزائري خارج الوطن. مشدداً على أن الجالية الجزائرية تمثل شريكاً أساسياً في ترقية الصادرات وتحسين صورة المنتوج الوطني عبر مختلف الأسواق العالمية.

كما نوّه كمال رزيق، بالجهود التي يبذلها فيصل أوشان في الترويج للمنتجات الجزائرية عبر مختلف المنصات. إضافة إلى مشاركته في عدد من الفعاليات الاقتصادية المنظمة داخل الوطن، على غرار الصالون الوطني للأجبان والألبان بولاية تيزي وزو.

من جهته، عبّر فيصل أوشان عن امتنانه لهذه اللفتة، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل من أجل إبراز المؤهلات التي تزخر بها الجزائر. خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والفلاحي والصناعات التحويلية، بما يعزز تموقع المنتوج الجزائري في الأسواق الأوروبية.