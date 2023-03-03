رزيق يضبط مع إطارات قطاعه آخر التحضيرات لشهر رمضان

اجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بإطارات القطاع لضبط آخر التحضيرات المتعلقة باستقبال شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع على وجه الخصوص، تموين الأسواق والرقابة.

حيث ترأس رزيق مساء أمس الخميس اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة والمدراء الجهويين والولائيين للتجارة، عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصص الإجتماع لوضع آخر الرتوشات المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الكريم من مختلف الجوانب.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بتموين الأسواق، وبرنامج الرقابة. وكذا تنظيم الأسواق الجوارية المقرر فتحها خلال الشهر الفضيل.