رزيق يعطي إشارة انطلاق تصدير شحنة من مادة الحشو القطني نحو مصر

قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي، في ثاني محطة من زيارته للولاية. بزيارة لشركة SARL MPFP المختصة في صناعة الألياف للبليستر.

وخلال هذه الزيارة، أشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق تصدير شحنة من مادة الحشو القطني نحو جمهورية مصر العربية. مؤكدا أن هذه العملية التصديرية تعكس القدرات الإنتاجية التي باتت تتمتع بها المؤسسات الجزائرية في مختلف الشعب الصناعية. كما تبرز إمكانيات المنتوج الوطني في اقتحام أسواق خارجية جديدة وتعزيز تموقعه في الأسواق الإقليمية، لاسيما في القارة الإفريقية والفضاء العربي.