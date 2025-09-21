رزيق يعقد اجتماعا لتنظيم التجارة الخارجية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعاً تقييمياً بحضور إطارات القطاع، خُصص لدراسة ومراجعة مختلف الإجراءات المتخذة في مجال تنظيم التجارة الخارجية. لاسيما ما تعلق بعمليات الاستيراد الخاصة بالخدمات والسلع، سواء الموجهة للبيع على الحالة أو تلك المدرجة في إطار التسيير والتجهيز. وذلك استنادا إلى البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجارية.

وشكل الإجتماع فرصة لعرض تقييم شامل لمختلف المعارض الدولية التي شاركت فيها الجزائر خلال الفترة الماضية. مع استعراض البرنامج المسطر للمعارض المزمع تنظيمها داخل الوطن وخارجه إلى غاية نهاية السنة الجارية. بهدف إبراز القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

كما تطرق اللقاء إلى الملفات المتعلقة بآلية تعويض عمليات التصدير في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة الشركات الوطنية. إلى جانب العقود التجارية الكبيرة التي حصلتها المؤسسات الوطنية خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

وفي السياق ذاته، ناقش الإجتماع الإجراءات العملية المتعلقة بإنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير. والشروع في وضعهما حيز التنفيذ باعتبارهما آليتين محوريتين لضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية. بما ينسجم مع التوجهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

من جهته شدّد الوزير رزيق على ضرورة الاستكمال العاجل لدراسة البرامج التقديرية للمؤسسات، مع الحرص على الاتصال المباشر بالمؤسسات. استقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم، ومواصلة مرافقتهم بشكل دوري لضمان تنفيذ البرامج في أحسن الظروف. بالإضافة كذلك إلى مرافقة المؤسسات الوطنية التي حازت على عقود تجارية ضمن فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية. بهدف تعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور