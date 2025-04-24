رزيق يفتتح أشغال اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتحضير معرض التجارة البينية الإفريقية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على افتتاح أشغال اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتحضير معرض التجارة البينية الإفريقية.

وتندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وأكد رزيق، بالمناسبة، أن المعرض سيوفر منصة هامة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر.

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر بتوفير جميع التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نجاحها، بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الوطني والإفريقي.