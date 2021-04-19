رزيق يفتتح أعمال اللقاء بين ممثلي الشركات الأمريكية وسفير الجزائر بواشنطن

الوطني
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رزيق يفتتح أعمال اللقاء بين ممثلي الشركات الأمريكية وسفير الجزائر بواشنطن
بقلم خالد زوبيري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، يوم الإثنين، اجتماع عمل عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمقر وزارة التجارة.

وضم هذا اللقاء ممثلي الشركات الأمريكية الكبرى والمتعاملين الإقتصاديين الأمريكيين وسفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة.
بالإضافة إلى رئيس مجلس الأعمال الاميركي الجزائري إسماعيل شيخون وممثلي وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الصيدلانية.
وكان هذا الاجتماع، الذي بدأته ABC الأمريكية بالتعاون مع سفارتنا في واشنطن، فرصة لعرض نقاط القوة والإمكانيات التي توفرها الجزائر في مختلف المجالات، خاصة مع إنضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية Zlecaf .
كما قدم الطرف الجزائري توضيحات بشأن القضايا المتعلقة بلوائح الولوج إلى هذه السوق الإفريقية الواعدة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=986852

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