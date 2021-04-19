رزيق يفتتح أعمال اللقاء بين ممثلي الشركات الأمريكية وسفير الجزائر بواشنطن

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، يوم الإثنين، اجتماع عمل عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمقر وزارة التجارة.
وضم هذا اللقاء ممثلي الشركات الأمريكية الكبرى والمتعاملين الإقتصاديين الأمريكيين وسفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة.
بالإضافة إلى رئيس مجلس الأعمال الاميركي الجزائري إسماعيل شيخون وممثلي وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الصيدلانية.
وكان هذا الاجتماع، الذي بدأته ABC الأمريكية بالتعاون مع سفارتنا في واشنطن، فرصة لعرض نقاط القوة والإمكانيات التي توفرها الجزائر في مختلف المجالات، خاصة مع إنضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية Zlecaf .
كما قدم الطرف الجزائري توضيحات بشأن القضايا المتعلقة بلوائح الولوج إلى هذه السوق الإفريقية الواعدة.
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