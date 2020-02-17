رزيق يكشف أرقاما صادمة للإستعمال غير القانوني للحليب المدعم بملبنة بالعاصمة

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن أرقام صادمة لإستعمال غير القانوني للحليب المدعم من طرف مبلنة بالجزائر العاصمة.

وكتب رزيق، اليوم الإثنين عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، “بلغ عدد الحليب المدعم المستعمل من طرف ملبنة صناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية 3.848.509 لتر فقط لسنة 2019”.

هذا وشنت وزارة التجارة حربا لمحاربة الفساد والمفسدين في قملف الحليب المدعم وأسعاره، أين امرت وزارة التجارة مؤخرا مديريات التجارة الولائية بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا المجال.