رزيق يلتقي عدداً من المسؤولين الدوليين بجنيف لبحث آفاق التعاون الاقتصادي

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وذلك على هامش اليوم الثالث من أشغال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.

وجرت اللقاءات بحضور السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان. إذ تم خلالها بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ومختلف الشركاء، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الجزائر في التجارة الدولية.