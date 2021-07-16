رزيق يمثل الجزائر في اجتماع لجنة المفاوضات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة

مثل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الخميس، الجزائر بأشغال الاجتماع الوزاري للجنة المفاوضات التجارية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

وحسبما أوردته الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. فإن رزيق مثل الجزائر بصفتها عضو ملاحظ في المنظمة العالمية للتجارة. خلال هذا الاجتماع الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.