رزيق يناقش شراكة رابح–رابح مع الاتحاد الأوروبي وسفراء الدنمارك وإسبانيا
بقلم خالد زوبيري
استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد بمقر الوزارة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميادو، رفقة كل من سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر ، كاترين فروم هوير ، و سفير مملكة إسبانيا، فرناندو موران.
وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة متوازنة ومقاربة رابح-رابح.
