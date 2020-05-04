رزيق يوجه دعوة لرجال الأعمال العرب للقدوم والإستثمار في الجزائر

وجه وزير التجارة، كمال رزيق، دعوة لرجال الأعمال العرب للقدوم والإستثمار في الجزائر.

وقال رزيق، في مقابلة صحفية مع جريدة الرياض السعودية، أن “الجزائر الجديدة تدعوهم اليوم للقدوم والاستثمار بعدما وفرنا كل الشروط وأزحنا كل العقبات والعراقيل”.

مؤكدا أن “الجزائر بموقعها الاستراتيجي وامتدادها الإفريقي تبقى البوابة الآمنة للسوق الإفريقية خاصة بعد انضمام الجزائر للمنطقة الإفريقية للتبادل الحر الذي سيجعل منها فضاء كبيرا للتجارة القارية”.

وحسب وزير التجارة فإن للمنتوج الجزائري- السعودي أو أي منتوج جزائري -عربي آخر، ستكون له أولوية الولوج للأسواق الإفريقية.

وأكد رزيق في ذات السياق أن قطاع التجارة يعيش اليوم عدة تحديات اقتصادية تستهدف تكثيف البرامج التنموية التي إلتزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم وترقية الاقتصاد الوطني.

وترسيخ قاعدة متينة للتطور والتنمية المحلية، ووضع آليات جديدة في قطاع التجارة ترتكز على ترشيد الواردات وتكثيف وتنويع الصادرات.