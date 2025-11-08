رزيق يُشدّد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البلجيكي

شدد كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم السبت، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البلجيكي كآلية عملية لتقوية الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين من الجانبين.

وجاء هذا خلال استقبال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، جان جاك كيريا، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، إلى آفاق تطوير المبادلات التجارية وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد وزير التجارة الخارجية، حرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بلجيكا، باعتبارها شريكاً هاما ، مشدداً على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البلجيكي كآلية عملية لتقوية الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين من الجانبين، إلى جانب تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية ببلجيكا ومعارض للمنتجات البلجيكية في الجزائر، بهدف التعريف بالقدرات الإنتاجية وفرص التعاون المتاحة في كلا البلدين.

من جهته، أعرب السفير، جان جاك كيريا، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجزائر، مؤكداً رغبة بلجيكا في توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.

