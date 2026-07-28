رزيق يُشرف على أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا

حلّ صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، بولاية برج بوعريريج. حيث كان في استقباله والي الولاية، كمال نويصر.

وسيشرف الوزير، بالقاعدة اللوجيستية للمتعامل كوندور، على إعطاء إشارة انطلاق أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا. تنفيذا لأول طلبية تجارية صادرة عن كبرى مراكز الشراء الأوروبية لهذا النوع من المكيفات. في خطوة تعكس تنامي تنافسية المنتوج الجزائري وقدرته على ولوج الأسواق الأوروبية.

كما سيشرف أيضًا على إطلاق عمليات تصدير للمكيفات الهوائية الثابتة من نوع “سبليت” نحو كل من ليبيا وتونس، لمجمع ميديا. بما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية. ويجسد جهود الدولة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

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