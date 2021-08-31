رزيق يُشرف على افتتاح الطبعة الـ10 لمعرض الموقار في تندوف

أشـرف وزير التجارة كمال رزيق اليـــوم الثلاثاء. على افتتاح معرض الموقار الدولي. في طبعته العاشرة بولاية تندوف.

وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستمتد الى غاية 2 سبتمبر المقبل، موعدا هاما بمنطقة الجنوب الغربي للجزائر حيث تعد ضمن سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار استراتيجية القطاع لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات، حسب بيان لوزارة التجارة.

و تتنوع النشاطات الاقتصادية والقطاعية للمؤسسات العارضة في هذه الطبعة بين القطاع الصناعي، الصناعات الغذائية والتغذية، الفلاحة، قطاع الخدمات، النقل واللوجستيك و البناء والأشغال العمومية.

ويشهد المعرض مشاركة أزيد من 100 مؤسسة عارضة، بتأطير وإشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير SAFEX، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة CACI، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEX بالإضافة إلى حضور الهيئات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال.

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