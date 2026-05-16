رزيق يُشرف على افتتاح معرض منتوجات الحلويات ببومرداس

حلّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم السبت، بولاية بومرداس، أين سيشرف على افتتاح “معرض منتوجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة”، المنظم من طرف الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال رزيق، والي الولاية، فوزية نعامة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب الولاية بالبرلمان. إلى جانب السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.

خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 ماي 2026 بولاية بومرداس، تحت شعار "آفاق واعدة للتصدير".

ويهدف هذا المعرض إلى إبراز القدرات الانتاجية الوطنية في شعبة الحلويات والبسكويت والشوكولاتة. وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين لولوج الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.