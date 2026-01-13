رزيق يُشرف على عملية تصدير من مصنع توسيالي نحو أوروبا وتونس

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على إعطاء إشارة انطلاق أول عملية تصدير خلال سنة 2026 من مصنع شركة توسيالي الجزائر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

وشملت هذه العملية تصدير منتجات الحديد والصلب نحو كل من ليتوانيا وبولونيا وإيطاليا وتونس، ما يعكس الثقة المتزايدة للأسواق الأوروبية والإقليمية في جودة المنتوج الصناعي الجزائري وقدرته التنافسية.

وأكد الوزير، خلال إشرافه على العملية، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة لترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة، وعلى رأسه الصناعات الحديدية، يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.