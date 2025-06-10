رزيق يُنصّب اللجنة المكلفة بدراسة ملف التمور على المستوى الدولي

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم، على تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملف التمور على المستوى الدولي.

وحضر مراسم التنصيب، التي جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ممثلو الهيئات الحكومية المعنية والجمعيات والمنظمات المهنية.

وبالمناسبة، أكد رزيق على الأهمية القصوى لهذا الملف في تحقيق أهداف الجزائر لتعزيز صادراتها خارج المحروقات. كما أشاد الوزير بجهود جميع الشركاء في دعم هذا القطاع الحيوي.

وفي الأخير، دعا رزيق اللجنة إلى العمل بجدية وفعالية لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بملف التمور على الساحة الدولية. واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية التمور الجزائرية وفتح أسواق جديدة لها.