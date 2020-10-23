رزيق: ﻿إعتماد 53 مخبرا لمراقبة الجودة قبل نهاية السداسي الأول من 2021

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم إعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة بـ 53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021.

وعاين الوزير رزيق اليوم الجمعة خلال زيارته إلى ولاية بسكرة، مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بعاصمة الولاية.

وأضاف رزيق، أن هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق و مطابقتها.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن الخارطة المخبرية تتوزع بين 45 مخبرا ثابتا و8 مخابر متنقلة.

وكشف أنه تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر عبر الوطن من بينها بسكرة لجعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة.

وأضاف أنه بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى والمخابر الخاصة ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية المستهلك.

وأكد الوزير أن صحة المستهلك خط أحمر ولن يتم السماح لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد إعتماده من قبل المخابر.

كما شدد رزيق على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار والمتعاملين الإقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية.

وبخصوص نقص مادة الحليب المدعم، كشف الوزير عن وجود “لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و التجارة”.

وتعمل اللجنة على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب وذلك من خلال زيادة حصص الملبنات”.