رزيق.. 131 ألف مخالفة في 2020 وانتشار المنتوجات المقلدة راجع لوجود أسواق تروج لها

أسفرت تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، عن تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة خلال سنة 2020.

وكشف الوزير أن المصالح ذاتها، قامت على مستوى الحدود والأسواق بـ1.664.189 تدخل في 2020، مكنها من تسجيل 131.260 مخالفة.

واضاف وزير التجارة في كلمة قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة، طارق سلوم، أنه تم تحرير 109.122 محضر متابعة قضائية.

وحول انتشار المنتوجات المقلدة أو المزيفة، قال الوزير إنها لم تكن لتتحول إلى ظاهرة مقلقة، دون وجود أسواق تروج لها.

وأشار رزيق، إلى أن هذه المنتوجات سواء كانت مواد غذائية أو مستحضرات التجميل والسلع أخرى، تشكل خطر صحي على مستهلكيها.

وشدد الوزير بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين لوضع حد لهذا النوع من الجرائم.