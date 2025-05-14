رزيق نيدر: “هدفنا هو الكشف عن أفضل المواهب في الجزائر”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، رزيق نيدر، رضاه التام عن سير التربص المقام بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقال رزيق نيدر، في تصريح لـ “الفاف”: “قمنا بتنظيم اللاعبين المحليين من مواليد 2007، الهدف بالنسبة لنا في الطاقم الفني أولا هو التعرف على اللاعبين عن قرب. أنا أعيش تجربة مختلفة أكتشف من خلالها كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف رزيق نيدر: “كل اللاعبين الذين استدعيناهم سبق لنا مشاهدتهم، لأننا نجوب ملاعب الوطن منذ مدة، صحيح أننا لم نتابع عدداً من اللاعبين، لكني أؤكد يأن الفرصة لا لا تزال قائمة أمامهم”.

و في الأخير، كشف نيدر عن أهدافه الرئيسية مع منتخب أقل من 20 سنة: “هدفنا من التربص الحالي هو الكشف عن أفضل المواهب المتواجدة معنا”.