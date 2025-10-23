رزيق يختتم مشاركته في مؤتمر “الأونكتاد” ومنتدى التعاون بين بلدان الجنوب بجنيف

اختتم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، مشاركته في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنعقدة بجنيف في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025.

وفي هذا الإطار، شارك الوزير في أشغال منتدى التعاون بين بلدان الجنوب. إذ حضر الجلسة الأولى الموسومة بعنوان “التعاون بين بلدان الجنوب: تحديد الأولويات”، والتي تناولت سبل تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المبادرات المشتركة بين الدول النامية.

كما شارك البروفيسور كمال رزيق، في الورشة المنظمة من طرف الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، المخصّصة لبحث آفاق تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وسويسرا. إلى جانب استعراض فرص الاستثمار والتبادل التجاري المستدام بين الجانبين.

وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود الجزائر لتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية وتدعيم التعاون جنوب-جنوب. وكذا استكشاف آفاق جديدة للتبادل التجاري والشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين العالميين.